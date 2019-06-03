СП: более половины регионов не выполнили майский указ по зарплатам медработников

В 2018 году Министерство здравоохранения не выполнило три из пяти показателей нацпрограммы «Развитие здравоохранения». Об этом сообщила Счетная палата.

Ведомство не обеспечило необходимые достижения по продолжительности жизни, смертности от онкологии и удовлетворенности жителей страны качеством медобслуживания. Также Минздрав не выполнил указ о повышении средней зарплаты среднего и младшего медперсонала в 50 из 85 регионов.



Кроме того, Счетная палата сообщила, что по итогам бюджетной проверки в 2018 году в Минздраве, Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова, ФМБА России и Роспотребнадзоре СП обнаружила низкие показатели уровня исполнения расходов. В Минздраве этот показатель составляет 68,9%, в Роспотребнадзоре — 39,9%, ФМБА — 32,4%.

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец 2018 года майские указы по повышению зарплат всем категориям бюджетников выполнили только четыре региона РФ из 85 — Бурятия, Владимирская, Ленинградская и Пензенская области.