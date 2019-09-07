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Премии для молодых ученых в России увеличились до миллиона рублей

17:29, 07.09.2019
Премии для молодых ученых в России увеличились до миллиона рублей
Фото: pixabay.com

Премии для молодых ученых в России увеличились с 500 тыс. до миллиона рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина РФ.

Ежегодно молодым ученым будут вручаться семь премий в области техники и науки. Авторский коллектив по каждый работе не должен быть более 5 человек.

Новое постановление будет действовать с 1 января следующего года.

Ранее сообщалось, что российский ученый, выпускник Новосибирского государственного университета создал систему, которая может упростить общение с плохо слышащими людьми. Разработка может автоматически озвучивать язык жестов и позволяет управлять компьютером без помощи мыши.

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