Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову

Подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой задержан.

Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Ирина Волк также подчеркнула, что расследование находится на контроле у руководства ведомства.

Ранее сообщалось, что на главу ЦИК было совершено нападение. Инцидент произошел в ночь на пятницу. Злоумышленник через окно проник на террасу дома и неоднократно ударил Памфилову электрошокером. После этого он скрылся. Следственный комитет РФ предположил, что нападение на Памфилову могло быть связано с ее профессиональной деятельностью.

