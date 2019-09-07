Новости общества

17:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову

16:37, 07.09.2019
Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову
Фото: wikipedia.org

Подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой задержан.

Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Ирина Волк также подчеркнула, что расследование находится на контроле у руководства ведомства.

Ранее сообщалось, что на главу ЦИК было совершено нападение. Инцидент произошел в ночь на пятницу. Злоумышленник через окно проник на террасу дома и неоднократно ударил Памфилову электрошокером. После этого он скрылся. Следственный комитет РФ предположил, что нападение на Памфилову могло быть связано с ее профессиональной деятельностью.

ОбществоВластьПроисшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров