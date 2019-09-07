В Татарстане завершается подготовка к отопительному сезону

В Татарстане близится к завершению подготовка к отопительному сезону. К осенне-зимнему периоду подготовлено 97% котельных и тепловых сетей, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Так, к осенне-зимнему периоду подготовлено 3 тыс. 119 объектов образования (97%), 1995 объектов здравоохранения (97%), 2 тыс. 42 объекта культуры (95%), 205 спортивных объектов (96%), 169 объектов социальной защиты и центров занятости населения (99%)», — сообщается в докладе министра.

Кроме того, к отопительному сезону готовы 2 тыс. 30 котельных, 3 тыс. 138 км тепловых сетей, 2 тыс. 369 водозаборных сооружений, 303 водопроводные насосные станции, 17 тыс. 637 км водопроводных сетей и 4 тыс. 80 км канализационных сетей.

Ранее сообщалось, что Набережные Челны и Нижнекамск попали в первую десятку рейтинга городов по качеству работы коммунальных служб. Татарстанский автоград набрал 6,9 балла и занял четвертое место.

