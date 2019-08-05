Челны и Нижнекамск вошли в топ-10 городов по качеству ЖКХ, Казань на 25-м месте

Набережные Челны и Нижнекамск попали в первую десятку рейтинга городов по качеству работы коммунальных служб. Татарстанский автоград набрал 6,9 балла и занял четвертое место.

Челны опережают только Ейск (Краснодарский край), Тюмень и Нижневартовск (ХМАО).

Нижнекамск оказался на четвертой строчке, набрав 6,4 балла, следует из материалов портала Domofond.ru.

Казань заняла в списке 25-е место, набрав 5,8 балла и став четвертой среди городов миллионников.

На 12-й позиции рейтинга находятся Чебоксары. Глазов (Удмуртия) показал результат в 5,4 балла, достигнув 16-й строчки. Новочебоксарск — на 22-м, Оренбург на 30-м.

Нижний Новгород расположился на 62-м месте, Уфа — на 65-м, Пермь — на 67-м. Самара стала 116-й из 200.