Освобожденные Зеленским россияне вылетели в Москву

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и другие россияне, освобожденные президентом Украины Владимиром Зеленским вылетели в Москву.

Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

По некоторым данным самолет с россиянами поднялся в воздух из аэропорта Борисполь.

Ранее стало известно, что украинские моряки также вылетели из Москвы на самолете летного отряда «Россия». Сегодня утром журналисты заметили выезжающие из «Лефортово» автобусы.