Освобожденные Зеленским россияне вылетели в Москву
Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и другие россияне, освобожденные президентом Украины Владимиром Зеленским вылетели в Москву.
Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
По некоторым данным самолет с россиянами поднялся в воздух из аэропорта Борисполь.
Ранее стало известно, что украинские моряки также вылетели из Москвы на самолете летного отряда «Россия». Сегодня утром журналисты заметили выезжающие из «Лефортово» автобусы.
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