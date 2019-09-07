Новости

12:36 МСК Все новости
Новости раздела

Освобожденные Зеленским россияне вылетели в Москву

12:28, 07.09.2019
Освобожденные Зеленским россияне вылетели в Москву

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и другие россияне, освобожденные президентом Украины Владимиром Зеленским вылетели в Москву.

Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

По некоторым данным самолет с россиянами поднялся в воздух из аэропорта Борисполь.

Ранее стало известно, что украинские моряки также вылетели из Москвы на самолете летного отряда «Россия». Сегодня утром журналисты заметили выезжающие из «Лефортово» автобусы.

Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров