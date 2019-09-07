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Происшествия

В Британии смертельное ДТП произошло из-за паука

12:58, 07.09.2019
В Британии смертельное ДТП произошло из-за паука
Фото: dailymail.co.uk

Паук стал причиной дорожной аварии, в результате которой погибла женщина 58 лет. Однако суд признал ответственность в ДТП 31-летнего водителя Эдвинаса Гилиуса и лишил его прав на три года.

Гилиус находился за рулем своего Mercedes C220 3 августа, когда заметил свисающего на паутине паука. Пытаясь смахнуть его, водитель потерял управление и врезался в светофор. Тот в свою очередь упал на ожидавшую зеленый свет женщину, передает DailyMail.

В результате пострадавшая получила 36 травм. Она умерла 13 дней спустя, когда ее отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Гилиус сам пришел в полицию и рассказал об обстоятельствах трагедии. В августе он был приговорен к году общественных работ.

Происшествия
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