СМИ: из Лефортово выехали автобусы в которых могут находиться украинский моряки

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Журналисты заметили выезжающие с территории СИЗО «Лефортово» автобусы. Предполагается, что в них находятся украинские моряки, которых Москва обменяет на задержанных на Украине россиян.

Видео с автобусами опубликовало агентство «РИА Новости».

Напомним, что накануне украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил помилование в отношении россиян, которых Киев договорился обменять на украинских моряков.