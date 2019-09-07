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СМИ: из Лефортово выехали автобусы в которых могут находиться украинский моряки

09:26, 07.09.2019
СМИ: из Лефортово выехали автобусы в которых могут находиться украинский моряки
Фото: скриншот

Журналисты заметили выезжающие с территории СИЗО «Лефортово» автобусы. Предполагается, что в них находятся украинские моряки, которых Москва обменяет на задержанных на Украине россиян.

Видео с автобусами опубликовало агентство «РИА Новости».

Напомним, что накануне украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил помилование в отношении россиян, которых Киев договорился обменять на украинских моряков.

Общество
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