Глава СИНХа рассказал, как решил превратить собственную коллекцию икон в новый казанский музей

Гендиректор АО «Связьинвестнефтехим» и председатель совета директоров «Ак Барс» Банка Валерий Сорокин рассказал о том, как увлекся коллекционированием икон и как решил превратить свою коллекцию в музей.

В интервью руководителю «Татмедиа» Андрею Кузьмину глава СИНХа поделился, что стал коллекционером благодаря отцу, который «сам всю жизнь что-то собирал». При этом старт первой коллекции дал подарок двоюродной бабушки.

«Тетка моего отца подарила мне большой медный пятак 1804 года. Оба моих родителя — выпускники Казанского университета, поэтому они, не сговариваясь, взяли этот пятак и говорят: «О, год создания университета», — рассказал Сорокин в «Интервью без галстука».

Постепенно он пришел к коллекционированию именно икон. В основном его коллекцию пополняли иконы из мастерской Казанского Богородицкого монастыря.

Сорокин отметил, что по мере роста коллекции приходил к желанию показать ее большому количеству людей.

«Впервые мы показали их на выставке в Музее ИЗО в 2016 году. Затем пришла мысль — оформить эту экспозицию в отдельном, специально подготовленном помещении», — рассказал коллекционер.

Далее Сорокин поведал историю о неожиданно подвернувшейся возможности арендовать восстановленное историческое здание.

«В итоге сложилось, что мы попали сюда, если хотите, по чудесному совпадению», — подчеркнул глава СИНХа.