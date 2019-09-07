Футболист Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры

Экс-футболист махачкалинского «Анжи» и сборной Камеруна Самюэль Это’О завершил игровую карьеру. Об этом нападающий сообщил на своей страничке в Инстаграм.

«Это конец. Впереди новый вызов. Спасибо всем большое», — написал Это’О в своем сообщении.

38-летний футболист выступал за такие клубы, как «Реал», «Мальорка», «Барселона», «Интер», «Анжи», «Челси». В его активе 3 победы в Лиге чемпионов, 3 победы в чемпионате Испании и победа в чемпионате Италии.

С 56 голами в 118 матчах Это’О является лучшим бомбардиром в истории сборной Камеруна.