Аналитики: россияне сократили расходы на отдых

Эксперты проанализировали расходы жителей России на досуг. За минувший год они отметили их сокращение, особенно заметно упал средний чек при покупке билетов в театры, музеи и концерты.

Исследование охватило траты по кредитным картам банка «Русский стандарт» в первом полугодии 2019 года и том же периоде 2018-го.

По данным аналитиков, самыми популярными категориями являются: «кино», «спорт» и «театры, музеи и концерты», передает «РИА Новости».

Средний чек по категории «кино» сократился на 2,4%, до 576 рублей. По категории «спорт» он упал на 8,5%, до 2 659 рублей. А в категории «театры, музеи и концерты» падение составило 18,5% и средний чек достиг 1 309 рублей.

Больше всего трат по картам в обозначенных категориях (35%) в этом году пришлось на кино, на втором месте спорт с долей 24%, далее следует культурный досуг (15%).

При этом аналитики обратили внимание, что владельцы кредиток младше 25 лет чаще ходят в кинотеатр, а более старшие чаще выбирают для себя спорт и концерты.