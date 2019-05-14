В МВД назвали самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России

В Министерстве внутренних дел России назвали самые частые ошибки во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе».

В рамках практического экзамена по первоначальным навыкам управления автомобиля («площадка») чаще всего россияне не справляются с эстакадой, параллельной парковкой и заездом в бокс задним ходом.

При сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») самой распространенной ошибкой является отсутствие сигнала поворота перед началом движения, перестроением, поворотом или остановкой.

Среди других ошибок — неуверенное управление автомобилем, глушение двигателя во время езды, создание помехи транспортному средству на дороге, а также ряд других, передает RT.

Уточняется, что с первого раза экзамен на права сдали в 2018 году 41% россиян. Площадку с первого раза сдали в 42% случаев, «город» — 31%.

Напомним, ранее сообщалось, что ГИБДД планирует увеличить число вопросов в теоретическом экзамене на права.