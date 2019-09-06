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Степанов из «Рубина» выйдет в основе молодежной сборной России против Сербии

18:31, 06.09.2019
Степанов из «Рубина» выйдет в основе молодежной сборной России против Сербии
Фото: vk.com/rus_team_u21

Стал известен состав сборной России по футболу на матч отборочного цикла молодежного чемпионата Европы — 2021 против команды Сербии.

С первых минут на поле появится защитник «Рубина» Данил Степанов.

Состав сборной России: Сафонов — Степанов, Калугин, Дивеев, Евгеньев, Рассказов — Обляков, Кучаев, Ломовицкий, Умяров — Чалов.

Игра начнется в Саранске в 19.00 мск.

СпортФутбол Татарстан
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