Степанов из «Рубина» выйдет в основе молодежной сборной России против Сербии
Стал известен состав сборной России по футболу на матч отборочного цикла молодежного чемпионата Европы — 2021 против команды Сербии.
С первых минут на поле появится защитник «Рубина» Данил Степанов.
Состав сборной России: Сафонов — Степанов, Калугин, Дивеев, Евгеньев, Рассказов — Обляков, Кучаев, Ломовицкий, Умяров — Чалов.
Игра начнется в Саранске в 19.00 мск.СпортФутбол Татарстан
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