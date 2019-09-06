В КХЛ могут официально разрешить аренды игроков

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) могут официально разрешить переходы игроков на правах аренды. Об этом на пресс-конференции сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

«Была создана рабочая группа по аренде хоккеистов, нам нужны одинаковые правила для всех. Лига тщательно следит и видит все сомнительные переходы, иногда к нам попадают документы, свидетельствующие о скрытой аренде.

Если есть такая деятельность, то надо создать четкие правила и разработать ограничения, все это надо проработать. Легальной аренде быть, если есть бардак и его нельзя победить, то его надо возглавить», — сказал Чернышенко.

Отметим, что на данный момент у клубов отсутствует возможность арендовать игроков, но в некоторых случаях случаются переходы, проходящие по скрытой системе.