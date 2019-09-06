Глава Центризбиркома Памфилова рассказала о самочувствии после нападения

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о своем самочувствии после того, как на нее напали.

«Все хорошо, все нормально. Переживу и это», — цитирует ее телеканал РЕН ТВ.



Ранее сообщалось, что сегодня ночью на дом Памфиловой в городском округе Истра Московской области совершили нападение. По данным МВД, злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома и неоднократно ударил Памфилову электрошокером. После этого он скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере». Расследование взято на контроль руководством МВД России.