Глава Центризбиркома Памфилова рассказала о самочувствии после нападения
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о своем самочувствии после того, как на нее напали.
«Все хорошо, все нормально. Переживу и это», — цитирует ее телеканал РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что сегодня ночью на дом Памфиловой в городском округе Истра Московской области совершили нападение. По данным МВД, злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома и неоднократно ударил Памфилову электрошокером. После этого он скрылся.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере». Расследование взято на контроль руководством МВД России.ПроисшествияОбществоВласть
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