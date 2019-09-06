Роструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами

Самые высокооплачиваемые вакансии чаще встречаются в сфере транспорта, производства, строительства и добывающей промышленности. Такие выводы сделаны ведомством на основе данных портала «Работа в России».

«На высокую зарплату в этих отраслях могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве и другие», — рассказали в пресс-службе Роструда.

Зарплатные предложения по некоторым из вакансий достигают 300—400 тыс. руб., отметили в ведомстве. Например, пилотам предлагается зарплата до 350 тыс. руб., помощникам капитана — до 300 тыс. руб., машинистам горных выемочных машин — 200 тыс. рублей.

Напомним, ранее в Роструде рассказали, что в резюме россиян появится новая графа об опыте волонтерства.