В Роструде рассказали о новой графе в резюме россиян

В Роструде рассказали о новом условии, которое будет влиять на решение приема на работу.

Графа об опыте волонтерства появится в следующем году в резюме для поиска работы на портале «Работа в России».

«Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя», — цитирует «Российская газета» слова замглавы ведомства Дениса Васильева.

Напомним, ранее правительством был утвержден план реализации Концепции развития волонтерства до 2025 года, который предполагает интеграцию единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) «Добровольцы России» с информационно-аналитической системой «Общероссийская база вакансий «Работа в России» для учета опыта добровольческой деятельности при трудоустройстве.