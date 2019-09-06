Минпромторг России объяснил, почему на буклеты ВЭФ поставили не тот мост

Минпромторг России на своей странице в Facebook прокомментировал появление на информационной продукции Восточного экономического форума вантового моста в Бангкоке. Вместо него должен был быть визуально похожий мост на остров Русский во Владивостоке.

«Друзья, мы признаем ошибку — на буклетах и другой сувенирной продукции к V Восточному экономическому форуму по ошибке было размещено изображение вантового моста в Бангкоке вместо моста на остров Русский. Досадное недоразумение будет исправлено в кратчайшие сроки. Мы уже печатаем новую продукцию с настоящим Русским мостом!» — написало министерство в Facebook.

Кроме того, министерство пообещало приз журналисту Александру Хитрову, который первым заметил путаницу с мостами.