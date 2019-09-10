В Самаре осужден спонсор «Аль-Каиды» из Татарстана

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К 9 годам колонии приговорил Приволжский окружной военный суд дела 47-летнего Андрея Верезумского из Нижнекамска. Он признан виновным в содействии террористической деятельности путем вербовки и перевода 27,4 тысячи долларов США в Пакистан с целью финансирования незаконных формирований «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация).



С февраля 2019-го Верезумский находится под стражей. Ранее он уже был судим за незаконный оборот оружия. Оперативное сопровождение по делу Следкома осуществляли сотрудники ФСБ.

Согласно приговору, в 2010 году Верезумский познакомился в мечети с двумя жителями Ютазинского района — отцом и сыном, стал приглашать их в свой дом, говорить об исламе и борьбе с неверными, демонстрировать видео терактов и призывать к вступлению в запрещенную в России международную террористическую организацию «Кавказский эмират», он же «Имарат Кавказ». Но завербовать не смог.

Также судом установлено, что в 2012-м году Верезумский по системе «Вестерн Юнион» переводил наличные из отделений банков в Татарстане и Башкортостане жителю афгано-пакистанской зоны с целью финансирования незаконных формирований международной террористической организации «Аль-Каида». Общий размер переводов составил 27,4 тысячи долларов США.

Вину в преступлении подсудимый не признал, назвал версию обвинения основанной на оговорах.

Приговор пока не вступил в силу.