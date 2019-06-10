Татарстанца обвиняют в переводе 24,4 тысячи долларов «Аль-Каиде»

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Сегодня Следком по РТ сообщил об отправке в Приволжский окружной военный суд дела 47-летнего Андрея Верезумского из Нижнекамска. Он обвинен в содействии террористической деятельности.



По версии следствия, в 2012-м Верезумский перевел 27,4 тысячи долларов США на территорию Исламской республики Пакистан с целью финансирования незаконных формирований международной террористической организации «Аль-Каида».

Кроме того, следователи полагают, что Верезумский в селе Ютазы занимался вербовкой и вовлечением местных жителей к вступлению в состав международной террористической организации «Имарат Кавказ», а также к совершению террористических преступлений на территории Северного Кавказа. Но занимался этим совместно с иным гражданином, который в настоящее время объявлен в международный розыск.