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«Рубин» проведет товарищеский матч с белорусской «Ислочью» 7 сентября

09:39, 06.09.2019
«Рубин» проведет товарищеский матч с белорусской «Ислочью» 7 сентября
Фото: rubin-kazan.ru

Завтра, 7 сентября, казанский «Рубин» проведет товарищеский матч против «Ислочи», сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Встреча состоится на спортивной базе «Рубина» в Казани.

После 20 матчей «Ислочь» занимает в высшей лиге 5-е место. За команду из Белоруссии выступает экс-полузащитник лондонского «Арсенала» и испанской «Барселоны» Александр Глеб.

СпортФутболОбщество Татарстан
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