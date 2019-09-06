«Рубин» проведет товарищеский матч с белорусской «Ислочью» 7 сентября
Завтра, 7 сентября, казанский «Рубин» проведет товарищеский матч против «Ислочи», сообщает официальный сайт белорусского клуба.
Встреча состоится на спортивной базе «Рубина» в Казани.
После 20 матчей «Ислочь» занимает в высшей лиге 5-е место. За команду из Белоруссии выступает экс-полузащитник лондонского «Арсенала» и испанской «Барселоны» Александр Глеб.СпортФутболОбщество Татарстан
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