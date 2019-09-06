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Китайский «ОРДЖИ» пропустил 11 шайб в дебютном матче в молодежной лиге

09:28, 06.09.2019
Китайский «ОРДЖИ» пропустил 11 шайб в дебютном матче в молодежной лиге
Фото: mhl.khl.ru

Новичок Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) китайский «ОРДЖИ Юниор» в дебютном матче сезона проиграл в гостях «Капитану» из Ступино (4:11).

Представители Китая смогли достойно продержаться два периода, проигрывая хозяевам льда 2:3. Но в последние 20 минут пропустили 8 шайб, уступив в итоге с разгромным счетом.

Отметим, что в МХЛ выступает команда Ильназа Загитова (отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой) — казанский «Ирбис», который в минувшем туре обыграл нижегородскую «Чайку».

СпортХоккей Татарстан
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