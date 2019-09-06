На территории «Казань Экспо» могут открыть медицинский промпарк

Фото: Олег Тихонов

Татарстан может отдать в концессию до 64 тыс. кв. м площади выставочного центра «Казань Экспо». На эту территорию претендует ООО «Фарммедполис РТ», которое намерено открыть там медицинский промпарк.

Генеральный директор «Фарммедполиса РТ» Альберт Гайфуллин сказал, что ООО планирует в 2020 году открыть на этих площадях медицинский промышленный парк. Он добавил, что резиденты промпарка будут пользоваться преференциями особой экономической зоны «Иннополис».

«Фарммедполис РТ» уже обратилось с заявкой в правительство республики, передает «Коммерсант». При этом в Минземимущества Татарстана пока не сообщили о реакции на предложение о концессии.

Ранее на этой неделе «Фарммедполис РТ» на Восточном экономическом форуме подписало соглашение о создании в Татарстане производства японских приборов для быстрой генетической диагностики инфекционных заболеваний Lifering. Ожидается, что это производство должно расположиться именно в новом медпромпарке.

