Мультфильм «Маша и Медведь» покажут в Великобритании и Ирландии

Российский мультсериал «Маша и Медведь» выйдет в прокат в 89 кинотеатрах Великобритании и Ирландии, рассказал коммерческий директор управляющей этим брендом Animaccord Group Алексей Меркулов.

Прокат пройдет в сети кинотеатров компании Vue Entertainment в течение как минимум четырех недель. На экраны пойдут как уже вышедшие сезоны, так и часть третьего сезона, которую покажут впервые.

Это не первый опыт проката «Маши и Медведя» за рубежом. В конце 2015 — начале 2016 года Warner Bros. выпустила набор серий в Италии на 550 экранах. Тогда за 18 дней проката сборы составили €4,34 млн, пишет «Коммерсант».

Напомним, согласно июньскому исследованию ВЦИОМ, «Маша и Медведь» оказалась на третьем месте в рейтинге самых смешных мультфильмов по мнению россиян.