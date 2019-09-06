MasterCard назвал самые популярные города мира

Платежная система MasterCard составила рейтинг популярности городов мира у туристов на основании данных о числе иностранцев и потраченных ими деньгах. Первое место по посетителям занял Бангкок.

За 2018 год столицу Таиланда посетили более 22 млн зарубежных гостей. В общей сложности они потратили там $20 млрд, говорится в исследовании.

На втором месте в рейтинге по посещаемости находится Париж, который может похвастаться 19 млн туристов и потраченными ими $14 млрд.

Тройку замыкает Лондон, посещаемость которого чуть меньше, чем в столице Франции.

Также в десятку вошли Дубай, Сингапур, Куала-Лумпур, Нью-Йорк, Стамбул, Токио и Анталья.

По объемам трат лидирует Дубай — там туристы тратят в среднем 553 доллара США в день. На втором месте находится Мекка, на третьем — Бангкок.

В рейтинге фигурируют 5 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург. Однако ни один из них не попал в топ. Москва в 2018 году заняла 80-е место. В российской столице побывало 2,5 млн иностранных туристов, которые в среднем тратили $192 в день.