МЧС: трое рабочих находятся под завалами обрушившегося дома в Подмосковье

В Подмосковье обрушилась заброшенная пятиэтажка бывшего пионерского лагеря. Обломками здания завалило не менее трех рабочих.

Следственный комитет начал предварительную проверку.

«По предварительным данным, обрушение здания произошло при его демонтаже, под завалами могут находиться люди. Количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении СУ СКР по Московской области.

Как отмечает РБК, в МЧС рассказали, что под завалами находятся три человека. Экстренные службы разбирают крупные элементы обрушения для обеспечения проезда спасательной техники.