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Предпринимательница из Казани помогла астраханским ученым запустить производство питьевого коллагена

21:51, 05.09.2019
Предпринимательница из Казани помогла астраханским ученым запустить производство питьевого коллагена
Фото: otr-online.ru / скриншот

Ученые из Астраханского технического университета разработали собственную технологию производства питьевого коллагена. Идею им подала владелица известного косметологического салона Казани.

После окончания исследований она заказала у авторов сразу четыре партии, передает «Российская газета».

В 2017 году сотрудники кафедры АГТУ Олеся Якубова и Аделя Бекешева разработали технологию производства из чешуи рыб желатина. Научную статью об этом прочитала казанская предпринимательница, которая и связалась с учеными.

Идея оказалась перспективной, поскольку популярность подобных продуктов в индустрии красоты. При этом российских производителей нет. В Японии подобный препарат создается на основе морепродуктов. На Западе коллаген изготавливается из костей животных.

Исследования и лабораторные испытания велись полгода. Продукт прошел тестирование в Центре гигиены и эпидемиологии на соответствие параметрам пищевой безопасности. Астраханские ученые оформили патент.

Сырье для производства: чешую леща, карася и толстолобика — исследователи приобретают на местных предприятиях. Однако если оно расширится, то придется закупать дополнительную чешую в Казахстане.

ОбществоМедицинаБизнес Татарстан
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