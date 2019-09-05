Предпринимательница из Казани помогла астраханским ученым запустить производство питьевого коллагена

Ученые из Астраханского технического университета разработали собственную технологию производства питьевого коллагена. Идею им подала владелица известного косметологического салона Казани.

После окончания исследований она заказала у авторов сразу четыре партии, передает «Российская газета».

В 2017 году сотрудники кафедры АГТУ Олеся Якубова и Аделя Бекешева разработали технологию производства из чешуи рыб желатина. Научную статью об этом прочитала казанская предпринимательница, которая и связалась с учеными.

Идея оказалась перспективной, поскольку популярность подобных продуктов в индустрии красоты. При этом российских производителей нет. В Японии подобный препарат создается на основе морепродуктов. На Западе коллаген изготавливается из костей животных.

Исследования и лабораторные испытания велись полгода. Продукт прошел тестирование в Центре гигиены и эпидемиологии на соответствие параметрам пищевой безопасности. Астраханские ученые оформили патент.

Сырье для производства: чешую леща, карася и толстолобика — исследователи приобретают на местных предприятиях. Однако если оно расширится, то придется закупать дополнительную чешую в Казахстане.