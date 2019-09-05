Apple может вернуть сканер отпечатков пальцев на iPhone

Корпорация Apple рассматривает вариант встраивания сканера отпечатков пальцев в экран новых iPhone. Он может появиться на новых гаджетах уже в 2020 году.

Специалисты Apple работают над совмещением технологий Touch ID и Face ID, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В агентстве уточняют, что презентация новой модели может быть перенесена на 2021 год.

Напомним, что функцию распознавания лица получил iPhone X, который компания презентовала в 2017 году. Ради экрана на всю поверхность Apple отказался от кнопки, в которую встраивался сканер отпечатков. На сегодня такие сканеры интегрируют прямо в дисплеи конкуренты корпорации Samsung, Huawei и Xiaomi.