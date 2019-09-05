Самая длинная пробка в Казани достигла 4,1 км

Сегодня самой длинной пробкой в Казани стал затор на проспекте Победы и улице Арбузова. Его длина составила 4,1 км.

Пик пробки пришелся на 18:08. Участок от улицы Академика Глушко до Сибирского тракта был загружен около 50 минут, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов.

В числе самых крупных также пробки на улице Мира и Сибирском тракте (3,6 км), проспекте Ямашева (3,2 км), улицах Достоевского и Аделя Кутуя (2,8 км) и улицах Родины и Ломжинской (2,1 км).

При этом пробка на Достоевского продержалась 2 часа 50 минут, а на Ямашева и Родины по 2 часа.