Корпус «За чистые выборы» провел ревизию избирательных участков перед выборами

Региональное отделение Общероссийского движения «Корпус наблюдателей «За чистые выборы» в Татарстане провело проверку избирательных участков на предмет готовности к выборам. Внезапной проверке юристами подверглись случайно выбранные избирательные участки.

Предмет инспекции — готовность участковых избирательных комиссий к проведению выборов. За два дня активисты корпуса Павел Соломонов, Тимур Какохо, Марсель Гараев, Дамир Зиятдинов и Николай Трубицын проверили более 20 участков в Казани, также представители корпуса побывали на участках в Заинске, Нижнекамске и Набережных Челнах.

В ходе «ревизии» помещения участковых избирательных комиссий инспектировались, в частности, на предмет отсутствия агитационных материалов партий и кандидатов. Кроме того, представители корпуса проверяли соответствие адресов и телефонов, указанных в заявочных листах.

— Серьезных нарушений выборного законодательства в ходе проверок мы не выявили, — говорит региональный координатор корпуса «За чистые выборы» в Татарстане Павел Соломонов. — Но недочеты были. Где-то не была размещена схема избирательного участка, где-то не были размещены информационные плакаты о выборах в Государственный совет. На каких-то участках мы не застали на месте сотрудников избирательных комиссий, они ушли на обед, хотя по графику обеда не было.

По информации Павла Соломонова, по просьбе активистов корпуса на участок тут же выехали сотрудники территориальной избирательной комиссии и представители социальных служб, чтобы еще раз проверить участок и устранить недочеты к дате голосования.

Региональный координатор корпуса «За чистые выборы» Павел Соломонов отмечает положительный и конструктивный настрой сотрудников участковых избирательных комиссий.

— Несмотря на то, что членов УИК никто не предупреждал о предстоящих визитах наших активистов, нас везде встречали доброжелательно, были готовы к диалогу и быстрому устранению возможных недостатков и недочетов, — говорит он. — По итогам проверки мы можем с уверенностью сказать, что работа по подготовке к единому дню голосования проходит на высоком уровне.