Центризбирком Татарстана отчитался о готовности всех участков к голосованию

За четыре дня до выборов в Государственный совет Республики Татарстан VI созыва Центризбирком РТ подвел итоги подготовительной работы избирательных комиссий республики. Все территориальные и участковые избирательные комиссии республики полностью готовы к проведению голосования.

В воскресенье, 8 сентября, в республике будут работать 2811 избирательных участков. Все участковые избирательные комиссии к настоящему времени обеспечены необходимыми материалами для оформления помещений для голосования в полном соответствии с выборным законодательством, а также технологическим оборудованием для организации выборов и создания максимально комфортных условий для избирателей.

Как сообщает пресс-служба ЦИК РТ, 154 участка в Татарстане оснащены комплексами для электронного голосования (КЭГ). На 10 участках с максимальной численностью избирателей в Высокогорском, Аксубаевском, Лениногорском, Нурлатском и Чистопольском районах будут использованы КЭГи в максимальной комплектации, с девятью устройствами для сенсорного голосования. В общей сложности воспользоваться технологией сенсорного голосования смогут более 203,5 тысячи избирателей.

На 42 участках республики с наибольшей численностью избирателей будут работать автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней. Данное устройство само считывает и распознает информацию с бюллетеня, бракует незаполненный или испорченный бюллетень, бюллетень более чем с одной отметкой и бюллетень, выданный на другом избирательном участке.

4 сентября участковым избирательным комиссиям были переданы шаблоны итогового протокола с QR-кодом. Сам протокол будет изготовлен непосредственно в помещении избирательного участка. Технология QR-кодирования позволяет исключить ошибки при составлении итогового протокола в участковых избирательных комиссиях и введении данных в систему ГАС «Выборы», а также значительно сокращает время на подведение итогов голосования. Избирательные бюллетени и специальные знаки для маркирования заявлений о включении в списки избирателей по месту фактического нахождения все участковые избирательные комиссии должны получить не позднее 6 сентября.

4 сентября истек срок приема заявлений от граждан на голосование на удобном избирательном участке. С 24 июля было подано 16802 заявления на включение в списки избирателей на выбранном участке. 9446 заявлений (56,2% от общего числа) было подано через участковые избирательные комиссии, 5761 — через портал госуслуг, 789 — через территориальные избиркомы, 806 заявлений — через многофункциональные центры.

Также 4 сентября было последним днем, когда политические партии и кандидаты могли предоставить сотрудникам избирательной системы списки своих наблюдателей, которые в день голосования будут присутствовать на участках.