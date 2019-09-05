СМИ: в Сирии погибли трое российских спецназовцев

В Сирии погибли трое офицеров Вооруженных сил России.

Инцидент произошел 4 сентября около 22.00 по местному времени в районе населенного пункта Джурин сирийской провинции Идлиб в Сирии, пишут «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.



По предварительным данным, группа из восьми человек двигалась в опорный пункт, как недалеко от него взорвались две мины ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили.

Напомним, 1 сентября США нанесли авиационный удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в сирийской провинции Идлиб.

Это произошло, несмотря на то, что с 6.00 31 августа по инициативе России и Турции сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации, о чем уведомила представителей всех сторон конфликта. За время перемирия, как предполагалось, мирные граждане должны были покинуть Идлиб по гуманитарному коридору.