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В Казани открылся первый в России детсад, оборудованный лифтом

15:49, 05.09.2019 1
В Казани открылся первый в России детсад, оборудованный лифтом
Фото: kzn.ru

В казанском ЖК «Волжские просторы» открылся детский сад №36 комбинированного вида с татарским языком обучения «Иделкәй».

Детский сад вмещает 220 детей. Он имеет площадь в 4,6 тыс. кв. м и оборудован лифтом, сообщает портал мэрии Казани.

Всего в учреждении сформированы 12 групп для детей от полутора лет. Шесть ясельных групп расположены на первом этаже, еще шесть групп детей возрастом от 3 до 7 лет — на втором этаже.

Напомним, возведение учебного заведения началось в 2018 году в рамках национального проекта «Демография». На строительство детского сада из республиканского бюджета выделен 201 млн рублей. Застройщиком объекта площадью 4,6 тыс. кв. м выступает ООО «БарсЭлитСтрой».

Ранее заместитель директора ГИСУ РТ Станислав Шырыбыров заявил, что данный детсад является единственным в России, где есть лифт.

ОбществоОбразование Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:07
    а вот и неправда!
    детский сад с лифтом только что построен в г. Набережные Челны в 20 мкрн. Замелекесья
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