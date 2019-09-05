В Казани открылся первый в России детсад, оборудованный лифтом

В казанском ЖК «Волжские просторы» открылся детский сад №36 комбинированного вида с татарским языком обучения «Иделкәй».

Детский сад вмещает 220 детей. Он имеет площадь в 4,6 тыс. кв. м и оборудован лифтом, сообщает портал мэрии Казани.

Всего в учреждении сформированы 12 групп для детей от полутора лет. Шесть ясельных групп расположены на первом этаже, еще шесть групп детей возрастом от 3 до 7 лет — на втором этаже.

Напомним, возведение учебного заведения началось в 2018 году в рамках национального проекта «Демография». На строительство детского сада из республиканского бюджета выделен 201 млн рублей. Застройщиком объекта площадью 4,6 тыс. кв. м выступает ООО «БарсЭлитСтрой».

Ранее заместитель директора ГИСУ РТ Станислав Шырыбыров заявил, что данный детсад является единственным в России, где есть лифт.