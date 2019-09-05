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Из Казани в Уфу можно будет доехать на поезде

15:38, 05.09.2019 2
Из Казани в Уфу можно будет доехать на поезде
Фото: kzn.ru

Между Казанью и Уфой восстановят прямое железнодорожное сообщение.

Соответствующий маршрут появится с 9 декабря 2019 года. Общее время в пути составит примерно 21 час.

Из Казани до Уфы можно будет доехать по четным дням, а в обратном направлении по нечетным, сообщает ТНВ. Для этой цели будут введены беспересадочные вагоны в составах по маршрутам: Казань — Самара, Москва — Челябинск, Уфа — Санкт-Петербург, Самара — Казань. Их будут перецеплять от ж.-д. составов в Ульяновске.

Напомним, что в 2017 году запуск прямых поездов из Уфы в Казань признали нерентабельным.

ОбществоИнфраструктура БашкортостанТатарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:47
    А что так мало - 21 час?
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  • Анонимно 15:54
    ого, надо же, города друг от друга на расстоянии в 500 км, а доехать можно будет меньше, чем за сутки!
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