Из Казани в Уфу можно будет доехать на поезде

Между Казанью и Уфой восстановят прямое железнодорожное сообщение.

Соответствующий маршрут появится с 9 декабря 2019 года. Общее время в пути составит примерно 21 час.

Из Казани до Уфы можно будет доехать по четным дням, а в обратном направлении по нечетным, сообщает ТНВ. Для этой цели будут введены беспересадочные вагоны в составах по маршрутам: Казань — Самара, Москва — Челябинск, Уфа — Санкт-Петербург, Самара — Казань. Их будут перецеплять от ж.-д. составов в Ульяновске.

Напомним, что в 2017 году запуск прямых поездов из Уфы в Казань признали нерентабельным.