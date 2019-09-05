На капремонт Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури потратят более 441 млн рублей

Государственный комитет Башкирии по мониторингу социально-экономического развития объявил тендер на капремонт Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури в Уфе за 441,7 млн рублей. Его планируется оплатить за счет субсидий из бюджета РБ.

Заявки закончили принимать сегодня. Аукцион по выбору подрядчика пройдет 13 сентября.

Работы по ремонту должны быть закончены в ноябре 2019 года, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок. Планируется обновить постановочное освещение, звуковое оборудование, а также отремонтировать вентиляцию и кондиционирование, окна и двери, водоснабжение и канализацию, электроснабжение и т. д. Также необходимо благоустроить территорию рядом с театром.