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«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в новом сезоне

13:56, 05.09.2019
«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в новом сезоне
Фото: Getty Images

Российская компания «Яндекс» и Национальная хоккейная лига (НХЛ) подписали договор о показе матчей лиги в прямом эфире на территории России.

Контракт с НХЛ подписан на трехлетний срок. Отмечается, что трансляции можно будет посмотреть бесплатно, с комментариями на русском языке.

Также у зрителей появится возможность посмотреть повтор матчей и лучших моментов встречи.

Ранее в «Реальном времени» появился материал о тенденциях перехода телетрансляций на интернет-площадки.

СпортХоккей
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