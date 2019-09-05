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Минпросвещение назвало невозможным отказ от школьных экзаменов в ближайшее время

13:44, 05.09.2019
Минпросвещение назвало невозможным отказ от школьных экзаменов в ближайшее время
Фото: realnoevremya.ru

Первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович заявил, что отказ от школьных экзаменов в ближайшее время вряд ли возможен.

Так он прокомментировал предложение главы Сбербанка Германа Грефа «убить» экзамены, которые делают детей «не способными что-либо делать без постоянного надзора».

Как пишет ТАСС со ссылкой на слова Зеньковича, сейчас не все компании могут позволить себе проверять самим компетенции нового сотрудника при приеме на работу и обращать внимание на наличие у него аттестата или диплома.

Ранее стало известно, какие изменения ждут школьников на Едином государственном экзамене в 2020 году.

ОбществоОбразование
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