Минпросвещение назвало невозможным отказ от школьных экзаменов в ближайшее время

Первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович заявил, что отказ от школьных экзаменов в ближайшее время вряд ли возможен.

Так он прокомментировал предложение главы Сбербанка Германа Грефа «убить» экзамены, которые делают детей «не способными что-либо делать без постоянного надзора».

Как пишет ТАСС со ссылкой на слова Зеньковича, сейчас не все компании могут позволить себе проверять самим компетенции нового сотрудника при приеме на работу и обращать внимание на наличие у него аттестата или диплома.

Ранее стало известно, какие изменения ждут школьников на Едином государственном экзамене в 2020 году.