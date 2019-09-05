Уфимский аэропорт засудил предпринимателя за «три шурупа»

Индивидуальному предпринимателю Уфы придется выплатить штраф за незаконное использование на визитках логотипа «три шурупа». Соответствующее заявление удовлетворил Арбитражный суд Башкирии.

Владеющая паркингом в микрорайоне Нижегородка Рита Абсалямова заплатит 10 тыс. руб. за незаконное использование средств индивидуализации товаров (ст. 14.10 КоАП). На визитных карточках паркинга она использовала логотип в виде башкирского написания слова «Уфа», который известен среди обывателей как «три шурупа». Логотип представляет собой изображение красно-коричневым шрифтом на белом фоне двух башкирских букв и между ними той же буквы, перевернутой на 90 градусов и обозначающей букву «Ф».

С 2016 года по 2025 год исключительные права на использование этого логотипа принадлежат АО «Международный аэропорт Уфа». Разрешение на его использование ИП аэропорт не выдавал, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, ранее башкортостанский «Промтрансбанк» подал заявление на банкротство дочерней компании «ПТБ-лизинг». Пока Арбитражный суд РБ оставил заявление без движения.

