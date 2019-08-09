Онколог рассказал о семи симптомах развития рака

Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин назвал семь самых показательных симптомов, которые могут говорить о том, что человек болен раком, сообщает «МедикФорум».

Указывать на развитие рака могут любые необычные кровотечения или выделения во всех органах или частях тела, а также появление уплотнений, шишек и опухолей, отмечает врач в интервью журналу «Профиль».

Поводом насторожиться могут стать длительные незаживающие язвы. Четвертый показательный симптом — нарушения в работе кишечника или мочевого пузыря на протяжении длительного времени.

Проблемы с глотанием, хрипота, кашель тоже могут быть яркими симптомами появления злокачественной опухоли. Наконец, о развитии рака могут говорить изменения в родинках.

При этом, онколог заметил, что ни по одному из этих симпотомов нельзя точно поставить диагноз. О нем можно узнать, только сдав анализы: биопсии, гистологии и другие.

Ранее ученые рассказали о том, что может предшествовать развитию онкологического заболевания.