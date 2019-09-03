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Власти Татарстана утвердили границы федеральных памятников истории и культуры в Казани

23:12, 03.09.2019
Власти Татарстана утвердили границы федеральных памятников истории и культуры в Казани
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана утвердил границы территории объектов культурного наследия федерального значения в Казани. В список вошли 15 памятников истории и культуры.

Согласно приказу комитета, в список вошли:

  • Дом Каретникова по адресу ул. Баумана 66-а,б,
  • Церковь Богоявления, ул. Баумана, 78,
  • Минаретное завершение Ново-Слободской мечети, ул. Мазита Гафури 34а,
  • Дом в котором родился и жил Николай Бауман, а также жил Карим Тинчурин, ул. Мусы Джалиля 16/5,
  • Памятник В.И. Ленину напротив здания КФУ,
  • Памятник Н.И. Лобачевскому, ул. Кремлевская, 31,
  • Дом губернатора, ул. Кремлевская, 12/20,
  • Ансамбль Казанского университета, включающий здания в исторической части вуза,
  • Дом Осокина, ул. Муштари, 16,
  • Мечеть Марджани, ул. Каюма Насыри, 17,
  • Апанаевская мечеть, ул. Каюма Насыри, 29,
  • Дом Осокина, ул. Петербургская, 55,
  • Памятник Габдулле Тукаю, ул. Пушкина, сквер Тукая,
  • Здание гостиницы Дворянского собрания, ул. Рахматуллина, 6.
  • Бюст дважды Героя СССР Н.Г. Столярова, ул. Клары Цеткин.

Документ также утверждает режим использования этих территорий.

ОбществоИстория Татарстан
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