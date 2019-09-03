Власти Татарстана утвердили границы федеральных памятников истории и культуры в Казани
Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана утвердил границы территории объектов культурного наследия федерального значения в Казани. В список вошли 15 памятников истории и культуры.
Согласно приказу комитета, в список вошли:
- Дом Каретникова по адресу ул. Баумана 66-а,б,
- Церковь Богоявления, ул. Баумана, 78,
- Минаретное завершение Ново-Слободской мечети, ул. Мазита Гафури 34а,
- Дом в котором родился и жил Николай Бауман, а также жил Карим Тинчурин, ул. Мусы Джалиля 16/5,
- Памятник В.И. Ленину напротив здания КФУ,
- Памятник Н.И. Лобачевскому, ул. Кремлевская, 31,
- Дом губернатора, ул. Кремлевская, 12/20,
- Ансамбль Казанского университета, включающий здания в исторической части вуза,
- Дом Осокина, ул. Муштари, 16,
- Мечеть Марджани, ул. Каюма Насыри, 17,
- Апанаевская мечеть, ул. Каюма Насыри, 29,
- Дом Осокина, ул. Петербургская, 55,
- Памятник Габдулле Тукаю, ул. Пушкина, сквер Тукая,
- Здание гостиницы Дворянского собрания, ул. Рахматуллина, 6.
- Бюст дважды Героя СССР Н.Г. Столярова, ул. Клары Цеткин.
Документ также утверждает режим использования этих территорий.ОбществоИстория Татарстан
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