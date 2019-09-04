Уилл Смит опубликовал трейлер продолжения «Плохих парней»
На канале актера Уилла Смита появился первый трейлер третьей части полицейского боевика «Плохие парни» (Bad Boys). Премьера должна состояться в январе.
Уилл Смит и Мартин Лоуренс вернутся в новой серии, которая, судя по трейлеру, будет изобиловать всеми полюбившимися зрителям элементами: перестрелок, дорогих машин и во всех смыслах черного юмора ожидается не меньше, чем в предыдущих лентах.
Кинокомпания Sony Pictures привлекла в качестве режиссеров Адиля Эль Арби и Билала Фалла. Первые две части кинофраншизы вышли в 1995 и 2003 годах, их снял Майкл Бэй.ОбществоКультура
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