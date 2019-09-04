Google заплатит за незаконный сбор данных детей рекордный штраф в $170 млн

Федеральная торговая комиссия (FTC) США сообщила о решении в отношении Google — компания должна выплатить штраф в $170 млн за незаконный сбор личной информации детей без получения согласия родителей, который проводил YouTube.

«Компания Google и ее дочерняя компания YouTube заплатят рекордную сумму в 170 миллионов долларов, чтобы урегулировать обвинения FTC и генпрокурора Нью-Йорка в незаконном сборе YouTube персональных данных детей без согласия их родителей», — говорится в сообщении агентства.

Компании заплатят $136 млн FTC и $34 млн в пользу штата Нью-Йорк. Сумма в 136 миллионов долларов станет самой крупной, которую получит FTC за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете.

Этот закон обязывает онлайн-сервисы и веб-сайты, ориентированные на детей, уведомлять родителей о сборе информации пользователя и получать их согласие на дальнейшее применение этой практики в отношении детей младше 13 лет.

Ранее сообщалось, что Google и YouTube выплатят от $150 млн до $200 млн.