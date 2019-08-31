YouTube заплатит до $200 млн за сбор информации о детях

Компания Google согласилась выплатить от $150 млн до $200 млн штрафа в качестве наказания за нарушение видеохостингом YouTube законов о защите личных данных несовершеннолетних.

Федеральная торговая комиссия (FTC) решила, что таргетированная реклама для детей в YouTube нарушает положение закона, запрещающее сбор информации о детях до 13 лет без разрешения их родителей, передает Politico.



Ранее сообщалось, что YouTube может перенести детский контент в отдельное приложение для защиты детей от нежелательных материалов. Оно будет называться YouTube Kids. Такие меры видеохостинг может принять из-за растущей критики в США, где его обвиняют в неспособности установить контроль за контентом с участием детей и предназначенным для них.