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Сборная России по баскетболу уступила Аргентине и вышла из группы со второго места

18:14, 04.09.2019
Сборная России по баскетболу уступила Аргентине и вышла из группы со второго места
Фото: vk.com/russiabasket

Сборная России по баскетболу на чемпионате мира в Китае уступила команде Аргентины со счетом 61:69.

Самым результативным в составе российской сборной стал Андрей Зубков, набравший 18 очков.

Несмотря на поражение, подопечные Сергея Базаревича вышли во второй этап чемпионата мира со второго места в группе.

Чемпионат мира в Китае

Россия — Аргентина 61:69 (17:12, 16:27, 7:14, 21:16)

СпортБаскетбол
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