Сборная России по баскетболу уступила Аргентине и вышла из группы со второго места
Сборная России по баскетболу на чемпионате мира в Китае уступила команде Аргентины со счетом 61:69.
Самым результативным в составе российской сборной стал Андрей Зубков, набравший 18 очков.
Несмотря на поражение, подопечные Сергея Базаревича вышли во второй этап чемпионата мира со второго места в группе.
Чемпионат мира в Китае
Россия — Аргентина 61:69 (17:12, 16:27, 7:14, 21:16)СпортБаскетбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым