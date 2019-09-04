Глава Минтруда России назвал переход на четырехдневную рабочую неделю «не быстрой историей»

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю не может быть решен в течение ближайших дней.

По его словам, некоторые компании могут позволить себе переход на сокращенную рабочую неделю. Также в некоторых сферах возможна удаленная работа.

Топилин отметил, что в случае массового вовлечения машин в рабочий процесс вряд ли «роботы нам дадут возможность вообще ничего не делать».

«История не быстрая… таких прецедентов, чтобы страна перешла на 4 дня, нет… Это некая перспектива. Уменьшенное количество рабочих часов, не 40-часовая неделя, где-то 35—36 часов есть, в перспективе можно говорить. Четырехдневка — это такая абстракция», — цитирует Топилина RT.

Ранее эксперт сообщил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России будет возможен в течение ближайших десяти лет в случае внедрения новых технологий и изменения технического уклада.