В Единой лиге ВТБ в новом сезоне будут играть экологичным мячом

На Восточном экономическом форуме, проходящем в эти дни во Владивостоке, представили новый экологичный баскетбольный мяч, которым будут играть в Единой лиге ВТБ в сезоне-2019/20. Его изготовили при поддержке компаний «Сибур» и производителя спортивных снарядов «Уилсон».

Внутренний слой мяча сделан из переработанного мусора, на его изготовление уходит примерно две полуторалитровые пластиковые бутылки. Мяч прошел все необходимые сертификационные процедуры в Международной федерации баскетбола (FIBA) и может быть использован в официальных матчах.

Отметим, что Единая лига ВТБ запустила новый проект «Баскетботл», в рамках которого собирает пластиковые бутылки, отправляя их на дальнейшую переработку.