Уфимка стала жертвой разбойника, которого нашла на сайте знакомств

Жительницу Уфы ограбил мужчина, с которым она познакомилась на сайте знакомств. Он отобрал у женщины 1,5 млн рублей.

По данным следствия, 42-летняя жительница Уфы познакомилась с 37-летним мужчиной в приложении знакомств. Между ними завязалась переписка, которая продолжалась около двух лет. Не так давно пара решила встретиться. Первое свидание прошло в колонии общего режима, мужчина в последний момент сказал о том, что отбывает там срок за убийство.

После выхода из тюрьмы пара сняла квартиру и стала жить вместе. По данным следствия, женщина имела небольшую сумму накопленных денег, но не говорила об этом сожителю. Когда мужчина узнал об этом, он пришел в ярость и накинулся на нее с кулаками. Угрожая ножом, возлюбленный заставил женщину снять 1,5 млн рублей со счета и отдать ему. В один момент, воспользовавшись тем, что мужчина уснул, уфимка сбежала из квартиры и направилась в полицию.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемый заключен под стражу, передает пресс-служба МВД по РБ.

Ранее сообщалось, что три человека ограбили офис финансово-кредитной организации в Москве. Оттуда они украли наличные в количестве 140 млн рублей.

