В Москве неизвестные ограбили банк на 140 млн рублей

Три человека ограбили офис финансово-кредитной организации в Москве. Оттуда они украли наличные в количестве 140 млн рублей.

Об ограблении сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы столичного главка МВД и собственные источники. Сам банк не называется, однако по данным полиции ограбление произошло в офис на улице Братиславской.

Напомним, в Казани идет процесс над бывшим главным кассиром офиса банка «Открытие», обвиняемой в хищении 220 млн рублей. Обвиняемая признала свою вину.