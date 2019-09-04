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Джаред Лето ответил на комментарии русских пользователей в Instagram

14:41, 04.09.2019
Джаред Лето ответил на комментарии русских пользователей в Instagram
Фото: flickr.com

Музыкант и актер Джаред Лето ответил в Instargram на флешмоб комика Гарика Харламова.

Ранее он предложил попрощаться с летом, написав об этом в комментарии под постом Лето в соцсети.

«Лето еще не закончилось», — ответил музыкант, приложив свою фотографию, где он едет на велосипеде.

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Summer isn’t over ????

Публикация от JARED LETO (@jaredleto)

Напомним, что прошедшим летом российские пользователи Instagram не раз устраивали «набеги» на аккаунты звезд. Их «жертвами» в том числе стали певица Леди Гага и рэпер A$AP Rocky.

ОбществоКультура
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