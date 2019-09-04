Джаред Лето ответил на комментарии русских пользователей в Instagram

Музыкант и актер Джаред Лето ответил в Instargram на флешмоб комика Гарика Харламова.

Ранее он предложил попрощаться с летом, написав об этом в комментарии под постом Лето в соцсети.

«Лето еще не закончилось», — ответил музыкант, приложив свою фотографию, где он едет на велосипеде.

Напомним, что прошедшим летом российские пользователи Instagram не раз устраивали «набеги» на аккаунты звезд. Их «жертвами» в том числе стали певица Леди Гага и рэпер A$AP Rocky.