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В Набережных Челнах нашли живым пропавшего Равиля Муртазина

14:07, 04.09.2019
В Набережных Челнах нашли живым пропавшего Равиля Муртазина
Фото: vk.com

В Набережных Челнах нашли живым 56-летнего Равиля Марсовича Муртазина, которого разыскивал отдел полиции «Электротехнический».

Об окончании розыска написала волонтер-поисковик поисково-спасательного отряда «Челны Поиск Василиса» Екатерина Денисенко. Обстоятельства она не раскрыла.

Ранее «Реальное время» писало, что 28 августа челнинец вышел из дома, после чего его местонахождение было неизвестно.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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