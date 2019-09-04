В Набережных Челнах нашли живым пропавшего Равиля Муртазина
В Набережных Челнах нашли живым 56-летнего Равиля Марсовича Муртазина, которого разыскивал отдел полиции «Электротехнический».
Об окончании розыска написала волонтер-поисковик поисково-спасательного отряда «Челны Поиск Василиса» Екатерина Денисенко. Обстоятельства она не раскрыла.
Ранее «Реальное время» писало, что 28 августа челнинец вышел из дома, после чего его местонахождение было неизвестно.ОбществоПроисшествия Татарстан
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